رسميا.. تاليسكا يعود إلَّى النصر فِيْ مباراة ضمك

يشارك النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر لكرة القدم الأول لنادي النصر، فِيْ مباراة داماك، مساء غد السبت، بعد استدعائه للقائمة الرسمية للدور الثالث للسعودية “روشن”. الدوري حسب آخر الأخبار فِيْ الصحف، ظهر يوم الجمعة.

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حقق فريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا انتصارا فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي محققا فوزا صعبا على حساب الوحدة (1-0) قبل أن يخسر أمام التعاون. بهدف نظيف.

رسمياً .. تاليسكا يعود للفوز فِيْ مباراة ضمك

وأشار الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا استدعى البرازيليين أندرسون تاليسكا وعبد الفتاح عسيري لقائمة الفائزين فِيْ مباراة ضمك.

لم يظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا أمام الوحدة والتعاون، على التوالي، بسبب إيقاف نجم النصر لمباراتين، فِيْ إطار حصوله على بطاقة حمراء مباشرة فِيْ آخر مباريات موسم 2022، فِيْ حزب الفتح. .

يشار إلَّى أن النصر لديه 3 نقاط فقط فِيْ دوري روشان السعودي جمعها على حساب الوحدة قبل أن يخسر أمام التعاون.