أصدر المركز السعودي للتحكيم الرياضي قراره النهائي بشأن الطعَنّْ المقدم من لاعب الاتحاد السابق فهد المولد، ضد إيقافه لمدة 18 شهرًا بتهمة تعاطي مواد محظورة.

وكانت لجنة مكافحة المنشطات قد أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبتت إصابة عينته بإحدى مباريات الموسم الماضي.

قدم وكيل فهد المولد طعَنّْاً رسمياً نيابة عَنّْ موكله لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد قرار لجنة مكافحة المنشطات فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال المدة التي يسمح بها القانون للطعَنّْ على القرار، والمقدر. فِيْ 21 يومًا. من تاريخ صدور الحكَمْ.

مركز التحكيم يخفف عقوبة فهد المولد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن مركز التحكيم الرياضي قرر تقليص إيقاف مهاجم الاتحاد السابق فهد المولد، والسماح له بالمشاركة فِيْ المباريات بصفة رسمية.

يشار إلَّى أن الصحفِيْة منار شاهِيْن، المقربة من الاتحاد، نشرت فِيْديو على حسابها الشخصي على تويتر، أدلى فِيْه بتصريحات، نقلاً عَنّْ المحلل الرياضي جوكر، أشار خلالها إلَّى ضمانات محمد نور الأسطورة السعودية. كرة القدم، أن فهد المولد سيشارك فِيْ مونديال قطر 2022.