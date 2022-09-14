رسميا| تعرف على مباريات السعودية “الودية” قبل كأس العالم 2022

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم عَنّْ جميع مبارياته الودية، استعدادًا لكأس العالم “الدوحة 2022”.

وأسفرت قرعة مونديال 2022 عَنّْ تواجد الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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وتأهل المنتخب السعودي إلَّى المونديال بعد أن قاد المجموعة الثانية من التصفِيْات الآسيوية بفوزه على عمالقة القارة. أهمها اليابان وأستراليا.

* مباريات السعودية “الودية”

كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن 8 مباريات ودية ستقام فِيْ سبتمبر المقبل، وفِيْ أكتوبر المقبل، وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

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وأشار الأخضر إلَّى أن مباراتين فقط من أصل 8 مباريات أجريت فِيْ شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 3 مباريات فِيْ أكتوبر، ونفسها فِيْ نوفمبر.

أبرز المباريات التي سيلعبها المنتخب السعودي ؛ ضد الولايات المتحدة فِيْ 27 سبتمبر وضد كرواتيا فِيْ 16 نوفمبر.

فِيْما يلي المباريات الودية لمنتخب السعودية استعدادًا لمونديال