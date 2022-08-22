رسميا| تعرف على “منافس” الهلال فِيْ كأس سوبر لوسيل

تم رسمياً تحديد أول فريق كرة قدم لنادي الهلال فِيْ كأس سوبر لوسيل 2022 والمقرر إقامته فِيْ الدوحة بقطر.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إقامة مباراة احتفالية بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن، وأبطال الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي 2022-2022، على استاد لوسيل، والتي ستقام. تستضيف نهائي كأس العالم.

اقرأ أيضا

البلطان يرعب الهلال والنصر .. و “يتفق” مع نجم الأهلي رسمياً

بعد عودة العلاقات مع الاتحاد. مفاوضات تاريخية بين فِيْكتوريا وحمد الله

“أكبر صفقة مبادلة بين الهلال والنصر” .. قرار يحسم الخلاف رسمياً

تقام بطولة كأس العالم فِيْ الشرق الأوسط لأول مرة فِيْ التاريخ. يقيم فِيْ الدوحة، قطر، من نوفمبر إلَّى ديسمبر.

* الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز

فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الاثنين، بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022-2022، بعد خسارته لمنافسه بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء، أمام فِيْوتشر.

ويتصدر الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة وبفارق 6 نقاط خلف بيراميدز بعد يومين من انتهاء المسابقة.

أنظر أيضا

“سحب المنافسة المالية من النصر” تطور رسمي فِيْ قضية Lagame

تم الاتفاق مع 10 ملايين .. شباب يقررون صفقة “إسبانية” صيف 2022

ورغم خسارة الفريق الأبيض فِيْ المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، وانتصار بيراميدز فِيْ اليومين الأخيرين، إلا أن الزمالك سيظل متفوقًا، مع فارق فِيْ المواجهات المباشرة.

وبفوزه بلقب الدوري المصري يضمن الزمالك المشاركة فِيْ كأس سوبر لوسيل 2022 أمام الهلال.