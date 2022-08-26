رسميا| تعرف على نادي فهد المولد الجديد

كشف جراح الظفِيْري وكيل النجم العالمي فهد المولد، عَنّْ التطورات الرسمية فِيْ مستقبل اللاعب، عقب قرار مركز التحكيم الرياضي فِيْ قضية المنشطات.

وأعلنت “هِيْئة التحكيم”، الخميس، تخفِيْف عقوبة “إيقاف” المولد لمدة 18 شهرا. اتهم بتناول المنشطات وعاد إلَّى الملاعب.

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النجم الدولي البالغ من العمر 28 عامًا ليس مرتبطًا بأي نادٍ فِيْ الوقت الحالي، بعد إنهاء عقده مع الاتحاد فِيْ يوليو الماضي.

* الكشف الرسمي عَنّْ عروض المولدات

وأعلن الظفِيْري، فِيْ تصريحات لصحيفة “الرياضية” اليومية، أن المولد لديه 4 عروض رسمية حتى الآن ؛ أيّ

التعريف بنادي الاتحاد.

– عرضين من فريقين من “العاصمة”.

عرض الخليج.

وأشار الوكيل التجاري لفهد المولد إلَّى أن اللاعب سيوقع عقده رسميًا مع الاتحاد أو النادي الجديد يوم الأحد أو الاثنين المقبل.

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وعليه يتضح رسمياً نادي فهد المولد حديثاً والذي سيكون الاتحاد أو “النصر أو الشباب” أو فريق خليجي.

جدير بالذكر أن المحامي الرياضي أحمد الأمير أعلن عَنّْ إمكانية تقديم الفِيْفا للطعَنّْ أمام المحكَمْة الدولية للرياضة (كاس) ضد قرار تخفِيْف عقوبة الولادة.