قرر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الاستغناء عَنّْ “اسم كبير”، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، ضمن خطة الإحلال والتجديد، قبيل بطولة 2022 الرياضية – 2023 . الموسم.

وتعاقد النصر مع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا فِيْ صفقة انتقال مجانية للفريق الأول من نادي نابولي الإيطالي.

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بالإضافة إلَّى أوسبينا، تم الاتفاق على الاتفاق العالمي من قبل الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

* غارسيا يقرر الاستغناء عَنّْ نجم النصر رسميا

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي علي العَنّْزي، المقرب من كازا نصرة، عَنّْ لقاء بين غارسيا والأرجنتيني فونيس موري قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

وتحت عَنّْوان “رسميا”، أشار العَنّْزي عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن المدرب الفرنسي أبلغ موري، خلال الاجتماع، بالبحث عَنّْ ناد جديد هذا الصيف.

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وأوضحت وسائل الإعلام الرياضية أن رودي جارسيا أكد للمدافع الأرجنتيني أنه خارج حساباته الفنية تمامًا للموسم الرياضي الجديد.