رسميا.. جوانكا “شبابي” حتى عام 2025

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، تمديد عقد الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لموسم إضافِيْ.

كان من المقرر أن ينتهِيْ عقد جوانكا فِيْ نهاية موسم 2023-2024، لكن حماس إدارة الشباب لاستمرار اللاعب دفعهم إلَّى تمديد عقده لموسم آخر.

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انضم جوانكا إلَّى حركة الشباب فِيْ صيف عام 2022 قادما من كولون الأرجنتيني، عَنّْدما وقع عقدًا ينتهِيْ فِيْ يونيو 2022 قبل تمديد الصفقة قبل انتهاء تجربة الإعارة فِيْ عام 2024.

شارك كريستيان جوانكا مع الشباب فِيْ الموسم السابق فِيْ 30 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة وسجل 42 تمريرة ناجحة وخلق 19 فرصة للتسجيل.

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