رسميا رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وخطوات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات،بعد انتهاء الطلاب من الثانوية العامة يبحثون عن تنسيق الجامعات المرحلة الثانية عبر المواقع الإلكترونية وهذا البحث من أكثر متطلبات البحث عبر موقع جوجل، لكي يتم معرفة تنسيق الجامعات والكليات في مصر ويرغب العديد من الطلاب الراغبين في التسجيل معرفة رغبات التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم بشكل إلكتروني.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

بينت وزارة التربية والتعليم العالي على تنسيق المرحلة الثانية والذي سينتهي يوم الثلاثاء وتمديده يوم واحد بقرار من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور للحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات الذين سيلتحقون في الجامعات والكليات، كما ومنيت وزارة التربية والتعليم على إمكانية معرفة المقبولات والتنسيقات الخاصة بالجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التي وضعته عبر موقعها الرسمي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية على تنسيق الكليات للمرحلة الثانية والذي جاءت بنسبه 246 كحد أدنى وكانت النسبة بحوالي 60 % وكان عدد الطلاب 223.294 طالبا وطالبه للفرع العلمي وكانت تنسيق الطلاب الفرع الأدبي لحوالي 338 كحد أدنى وجاءت النسبة بمقدار 58 % بإجمالي 262.202 طالب وطالبة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي

يبحث الطلاب عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الفرع العلمي لكي يتم معرفة التنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة وقد أكرت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الجامعات في الشعبة العلمية وبينت نسب الكليات المرشحة والذي سجل بها الطلاب والطالبات للالتحاق بالكليات وبينت نسب القبول في كافة التخصصات وهي النحو التالي:

الطب البيطري 85.06%.

كلية التمريض الحد الأدنى لـ 62.43%.

كلية الهندسة 79.75%.

كلية التخطيط العمراني 77.31%.

كلية الفنون التطبيقية 77.31%.

كلية الحسابات والمعلومات 75.12%.

كلية فنون جميلة بحد أدنى لـ 70%

تنسيق المرحلة الثانية 2022 الفرع الأدبي

بعد أن بينت وزارة التربية والتعليم تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الفرع العلمي الطلاب عن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الفرع الأدبي وجاءت على النحو التالي:

كلية تربية رياضية 235 درجة.

كلية تجارة “انتساب” 259 درجة.

كلية خدمات اجتماعية 253 درجة.

كلية الآداب مفتاح التنسيق 267 درجة.

يستعد الطلاب لمعرفة نتائجهم في الثانوية العامة وموعد تنسيق المرحلة الثالثة في التسجيل لدى والكليات المصرية وسوف تكشف وزارة التربية والتعليم عن النتائج التنسيق للمرحلة الثانية لهذا العام.