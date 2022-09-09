رسميا.. رايس مبولحي ينافس الأهلي فِيْ دوري يلو

أعلن نادي القادسية تعاقده الرسمي مع حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي، فِيْ صفقة انتقال مجانية، من فريق نادي الاتفاق لكرة القدم.

وتحت عبارة “حارس المرمى الجزائري الدولي الرايس مبولحي قدساوية”، نشر نادي القادسية مقطع فِيْديو يرحب بوصول الحارس الجزائري، مع مقطع فِيْديو لأبرز تصديات مبولحي مع المنتخب الجزائري.

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القادسية، الذي يلعب فِيْ الدرجة الأولى بالدوري الأصفر، هُو التجربة الثانية لريس مبولحي فِيْ الدوري السعودي، بعد 4 سنوات من كونه لاعبًا متعاقدًا فِيْ الدوري المحترف.

تعاقد نادي الاتفاق مع الرايس مبولحي، الذي قاد المنتخب الجزائري فِيْ مونديال جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بين يناير 2022 ويوليو 2022.

شارك رئيس مبولحي مع الاتفاق فِيْ 110 مباراة وحافظ على نظافة شباكه 28.

تنقل رايس مبولحي بين أندية مختلفة، أبرزها باناثانيكوس اليوناني، سيسكا صوفِيْا البلغاري، أجاكسيو وستاد رين الفرنسيين، وأنتاليا سبور التركي.

توج الرايس مبولحي، مع المنتخب الجزائري، بكأس إفريقيا للأمم 2022 فِيْ مصر، وكأس العرب “فِيْفا قطر 2022″، كَمْا شارك فِيْ مونديال 2010 و 2014.

ويحتل القادسية المركز السادس عشر فِيْ ترتيب الدرجة الأولى بالدوري الأصفر بعد 3 مباريات بنقطة واحدة.

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