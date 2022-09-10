رسميا| صدمة.. غياب نجم الأهلي الجديد أمام العروبة

يغيب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم أحد أكبر نجومه، فِيْ مباراة العروية، مساء غد الأحد.

ويواجه الأهلي، مساء الأحد، الفريق الكروي الأول لنادي العروبة، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول.

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يحتل الراقي المركز الحادي عشر فِيْ تصنيف الدرجة الأولى للدوري الأصفر للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 برصيد 4 نقاط.

* غياب رياض بودبوز عَنّْ النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، غياب المحترف الجزائري رياض بودبوز عَنّْ فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمام العروبة.

وقع الأهلي مع نادي بودبوز، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، من صفوف فريق كرة القدم الأول للنادي الفرنسي سانت إتيان.

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وكشف سعيد أن يوسف عَنّْبر المدير الفني لقلعة الراقي فرض تمارين إضافِيْة فِيْ الصباح والمساء. حتى تصبح جاهزة.