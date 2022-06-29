رسميا.. ضمك يعلن عَنّْ ثاني صفقاته للموسم الجديد بحارس مرمى

أعلن نادي داماك، اليوم الأربعاء، عَنّْ تعاقده رسميًا مع حارس مرمى الفريق عبد الباسط هُوساوي، لحماية عرين الفريق للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي داماك، عبر موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورة ترحيب للوافد الجديد البالغ من العمر 26 عامًا.

يشار إلَّى أن نادي داماك أنهى، أول من أمس، الإثنين، الدوري السعودي للمحترفِيْن بالتعادل مع التعاون (1-1) فِيْ اليوم الأخير، فِيْ المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وكان موسما جيدا. تم الإشادة به من قبل الجميع فِيْ المجتمع الرياضي.

ويأتي عقد حارس المرمى عبد الباسط هُوساوي بعد أن تعاقد النادي مع المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران فِيْ صفقة انتقال مجانية لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع نادي الترجي التونسي.