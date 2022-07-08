رسميا| عقوبة جديدة ضد الاتحاد.. “خطأ بسيط يهدد بكارثة خطيرة”

تلقى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، ذعرًا جديدًا، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو. لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024 مقابل 8 ملايين يورو.

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بالإضافة إلَّى سانتو وقع العميد مع الثنائي المحلي “أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي”. لدعم قلب الدفاع والظهِيْر الأيسر على التوالي.

* عقوبة دولية جديدة ضد الاتحاد

وفِيْ هذا السياق أعلن القانوني أحمد الشيخي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مجلس إدارة نادي الاتحاد، يجب أن يدفع مبلغ 750 ألف ريال للنجم الصربي ألكسندر بيسيتش قلب كرة القدم السابق. . هجوم الفريق الأول

ولعب بيسيتش مع الاتحاد، من يوليو 2022 إلَّى يناير 2022، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلَّى سيول بكوريا الجنوبية، ثم يغادر نهائيًا فِيْ أكتوبر 2022.

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وكشف الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوين القصير “تويتر”، أن عقوبة “الفِيْفا” الجديدة ؛ يأتي على الرغم من دفع دين، الأقساط “المتأخرة” للاعب الصربي.

وأشار إلَّى أن إدارة الهِيْلي دفعت 8 ملايين ريال إلَّى ألكسندر بيسيتش فِيْ الساعات القليلة الماضية. لكن … فِيْ وقت متأخر بعد الوقت المتفق عليه، عَنّْدما غادر فريق كرة القدم الأول.

وأوضح أحمد الشيخي أنه بسبب هذا التأخير فِيْ سداد المبلغ المتفق عليه فِيْ البرمجة ؛ وغرم الاتحاد مبلغ 750 ألف ريال إضافِيْ.

واضطر العميد الاتحادي إلَّى دفع هذا المبلغ، وإلا فسيخضع لعقوبات “الفِيْفا” الرياضية، حتى الحرمان من العقود وخصم النقاط.