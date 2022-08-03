رسميا.. عمر خربين “يواجه” الهلال فِيْ دوري أبطال آسيا 2022

يواجه النجم السوري عمر خربين، بحسب آخر الأخبار الرسمية الواردة صباح اليوم الأربعاء، فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول، فِيْ إطار دوري أبطال آسيا 2022.

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من المقرر أن تختتم منافسات الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2022 فِيْ فبراير 2023، بمشاركة 16 ناديًا، بما فِيْ ذلك الثلاثي السعودي، الهلال، الشباب والفِيْصلي، بعد ذلك ودّع التعاون مرحلة المجموعات.

رسمياً … عمر خربين “يواجه” الهلال فِيْ دوري أبطال آسيا 2022

أعلن نادي الأهلي دبي الإماراتي رسمياً عَنّْ التعاقد مع النجم عمر خربين من الوحدة، على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد، حتى صيف 2023.

من المتوقع أن يواجه عمر خربين، الذي يرتدي قميص شباب الأهلي الإماراتي، الهلال فِيْ 3 فبراير 2023.

يعتبر عمر خربين من أبرز نجوم فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، فِيْ السنوات الأخيرة، منذ قدومه من الفجيرة عام 2017، على سبيل الإعارة، حيث اضطر نادي العاصمة الرياض لشرائه فِيْ الصيف. من نفس العام مقابل 5 ملايين يورو.

قدم خاربين مستويات مذهلة مع الهلال، حتى تمت إعارته إلَّى الأهرامات المصرية فِيْ الفترة من يناير إلَّى يونيو 2022، قبل أن يغادر السعودية للقميص الإماراتي فِيْ عام 2022.