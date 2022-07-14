رسميا| فِيْفا يزلزل الاتحاد بـ”عقوبة قاسية” جديدة.. صدمة كبرى

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ذعرًا جديدًا لنادي الاتحاد ومجلس إدارته برئاسة أنمار الهِيْلي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الاتحاد يستعد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 “بقوة” ؛ حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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وإلَّى جانب سانتو، ضم مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي قلب الدفاع الدولي أحمد شراحيلي من فريق نادي الشباب الأول لكرة القدم، وظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

* عقوبة جديدة لـ “الفِيْفا” ضد الاتحاد

وفِيْ هذا السياق أعلن القانوني أحمد الشيخي أن الفِيْفا أجبرت نادي الاتحاد على دفع مبلغ 15 مليون ريال للنجم البرازيلي برونو أوفِيْني قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم السابق.

وأشار الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن أوفِيْيني أنهى عقده مع الاتحاد، بعد 11 شهرًا فقط من انضمامه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم. لأسباب مشروعة.

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وأوضح المحامي أن النجمة البرازيلية تقدمت بشكوى ضد العميد، بعد إنهاء عقده ؛ للمطالبة بحصصهم الاقتصادية، والتي استجاب لها الاتحاد ؛ وقال “الدعم الحكومي توقف معَنّْا .. وتحول ميزانية الدولة إلَّى قطاع الصحة”.

وكشف الشيخي عَنّْ عدم اقتناع الفِيْفا بمبررات الاتحاد، واضطره لدفع المبلغ للنجم البرازيلي بيرنو أوفِيْني الذي سبق له اللعب فِيْ فريق النصر الأول لكرة القدم.