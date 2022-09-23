رسميا| “كاس” تسعد حمد الله.. وتصدر “حكَمْا قاسيا” ضد النصر

أصدرت المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” حكَمْاً قاسياً بحق نادي النصر، خلال الساعات الماضية.

وأجبرت “كاس” نادي النصر على دفع مبلغ 22 مليون ريال سعودي للنجم البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب الوسط السابق لفريق كرة القدم الأول.

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لعب جوليانو فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من 2022 إلَّى 2022، قبل أن ينتقل إلَّى باشاك شهِيْر التركي.

* حكَمْ قاسي لـ “الفِيْفا” ضد نادي النصر

وفِيْ هذا السياق أعلن المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن حكَمْ “كاس” تضمن حرمان النصر من عقود تصل إلَّى دفع 22 مليون ريال إلَّى جوليانو.

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وكشف الشيخي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن 22 مليون ريال. ومن قيمة خسارة الفوز الاستئناف فِيْ حالتين قدمهما النجم البرازيلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ؛ هُو كذلك

التعويض عَنّْ إنهاء عقد اللاعب.

قيمة خصم 50٪ من راتب اللاعب.

وأشار المحامي الرياضي، إلَّى أن الإدارة الناصرية ؛ الآن ليس لديه خيار سوى الاستئناف أمام المحكَمْة العليا السويسرية، على الرغم من أن ذلك بعيد الاحتمال.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفِيْة أن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر الأسبق، ونادي الاتحاد الحالي، استقبل هذه الجملة بفرح كبير.

* فلماذا يشعر الحمد الله “بالسعادة” بهذا القرار

وقد أعرب سعادة حمدالله عَنّْ سعادته بهذا القرار. وقضيته شبيهة بقضية جوليانو الذي أثار “خلافا تعاقديا” ضد النصر على رأس “الفِيْفا”، بعد فسخ عقده، صيف 2022.

رفع حمدالله قضية إلَّى الفِيْفا. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ عقده مع النصر. بعد حلها فِيْ نوفمبر من العام الماضي.

النجم المغربي يعتقد أن فوز جوليانو فِيْ القضية قد يكون مقدمة لإصدار الفِيْفا ومحكَمْة CAS حكَمْا رسميا لصالحه ضد نادي النصر. صرح بذلك الإعلامي الرياضي محمد الأميري عبر حسابه على موقع “تويتر”.