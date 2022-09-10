رسميا| “كاس” تعاقب النصر.. قرارات قاسية فِيْ 4 قضايا خطيرة

فِيْ كارثة كبرى، أصدرت المحكَمْة الرياضية الدولية “كاس” قرارا صادمًا بحق نادي النصر، تزامنًا مع الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

بدأ النصر الموسم الرياضي الحالي بنمط متقلب. حيث تغلبوا على الوحدة (1-0) فِيْ الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، قبل أن يخسروا أمام التعاون فِيْ الأسبوع الثاني.

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يواجه العالم، مساء اليوم السبت، أول فريق كرة قدم لنادي داماك، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

* عقوبات مشددة على نادي النصر بـ “كاس”.

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن “كاس” اتخذت سلسلة قرارات بحق النصر، فِيْ 4 قضايا مختلفة.

وتحت عَنّْوان “خاص”، أعلن الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، حرمان نادي النصر من التعاقدات، فِيْ وينتر ميركاتو المقبل ؛ حتى يتم دفع الغرامات المالية، فِيْ جميع الحالات الأربع.

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وأشار القانوني الرياضي إلَّى أن إجمالي العقوبات الاقتصادية، فِيْ الحالات الأربع، يقدر بنحو 45 مليون ريال سعودي.