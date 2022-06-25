رسميا.. محمد الشلهوب يتولى “تدريب” الهلال في 2022

أعلن نادي الهلال، مؤخرا، ظهر اليوم السبت، عن تكليف محمد الشلهوب بمهمة تدريب فريق شباب نادي الهلال لكرة القدم، تحت سن 17 عاما.

محمد الشلهوب، 41 عامًا، قضى كامل مسيرته الرياضية مع الهلال، منذ عام 1993، حتى أعلن اعتزاله في سبتمبر 2022.

رسمياً … محمد الشلهوب “يدرب” الهلال عام 2022

وكشف الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النجم محمد الشلهوب، في لقاء مع الرئيس فهد بن نافل، وقع تعاقدات لتدريب فريق الهلال تحت 17 سنة، لمدة أسبوع. الموسم الرياضي 2022-2023.

وأوضح الهلال أن محمد الشلهوب حصل على رخصة التدريب الآسيوي (أ).

يشار إلى أن محمد الشلهوب عمل في الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، كمساعد في الجهاز الفني الذي قاد فريق الهلال تحت 17 سنة، إلى جانب المدرب ماركوس ومساعده بسام الجابر.

والجدير بالذكر أن النجم محمد الشلهوب حصد أكبر عدد من الألقاب في المملكة العربية السعودية برصيد 33 لقبا.

وفي سياق متصل، ادعى الهلال أن مهمة تدريب منتخب تحت 15 سنة أسندت للمدرب وليد المدوح، موضحا أنه عمل سابقا مع مجموعات سنية لمدة 11 عاما كاملة.