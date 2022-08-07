رسميا.. مدرب الهلال السابق مدربا لمنتخب مصر الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عَنّْ التعاقد مع البرازيلي روجيريو ميكالي، المدرب السابق لنادي الهلال.

ظل ميكالي على رأس الجهاز الفني لنادي الهلال من 14 فبراير 2022 إلَّى 3 مايو من نفس العام.

أعلن الهلال إقالة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي من منصبه، بعد أن خاض 13 مباراة فِيْ جميع المسابقات الرسمية، وفاز فِيْ 8، وخسر 4، وتعادل مباراة واحدة.

استأجر الاتحاد المصري ميكالي لإعداد التصفِيْات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، حيث جاء العقد لمدة عامين.

يعتبر ميكالي من أفضل المدربين فِيْ الفئات العمرية لإنجازاته السابقة مع المنتخب البرازيلي، حيث قاد نجوم السامبا إلَّى الميدالية الذهبية الأولى فِيْ تاريخهم فِيْ كرة القدم فِيْ دورة الألعاب الأولمبية فِيْ ريو دي جانيرو 2016. ألعاب.

مع الفريق البرازيلي تحت 20 سنة، فاز ميكالي بالميدالية الفضية كوصيف فِيْ بطولة العالم للناشئين 2015.