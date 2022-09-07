رسميا.. مركز التحكيم يعلق عقوبة حمد الله

أعلن نادي الاتحاد بقيادة أنمار الهِيْلي، ظهر اليوم الأربعاء، الإيقاف الرسمي للعقوبة بحق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

انضم النجم عبد الرزاق حمد الله البالغ من العمر 31 عامًا إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022 من النصر بصفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء المهاجم المغربي فِيْ نوفمبر 2022 بسبب خلافات كبيرة بين الطرفِيْن. لا علاقة لها بكرة القدم.

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وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله ونادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية فِيْ القضية المعروفة باسم “التسجيلات”، والتي رفعها نادي النصر، بدعوى أن لاعبهما حرض عليه من قبل مدير النقابة بالرحيل. قلعة العالم.

وفِيْ الفترة الأخيرة صدر قرار بحق الحمد الله بوقفه عَنّْ العمل لمدة “4 أشهر” من لجنة الاحتراف السعودية. فِيْ إطار التفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر.

نشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً من مركز التحكيم يشير إلَّى وقف عقوبة الحمد الله رسمياً.

تلقى مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأربعاء، كتاباً رسمياً من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، يفِيْد بإيقاف العقوبة الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وبالتالي كان للاعب الحق فِيْ المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

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