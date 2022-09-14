رسميا| مفاجأة فِيْ الأهلي.. السومة يعلن العودة إلَّى السعودية

أعلن الأسطورة السوري عمر السومة مهاجم فريق الفريق الأول للنادي العربي القطري، مجددًا، عودته إلَّى المملكة العربية السعودية.

عاش السومة فِيْ المملكة العربية السعودية لمدة 8 سنوات كاملة، من 2014 إلَّى 2022، قبل الانتقال إلَّى قطر.

اقرأ أيضا

بعد عرض النصر .. البليحي يحرج الفرج ويهز الهلال بـ “قرار مفاجئ”

وانتقل الأسطورة السورية من النادي الأهلي إلَّى العربي هذا الصيف ؛ لفترة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

السومة يعلن مرة أخرى العودة إلَّى المملكة

ونشر السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، صورة شخصية له فِيْ المطار. وعلق عليها “إلَّى جدة”.

ويتصدر عمر السومة مع العربي تصنيف الدوري القطري برصيد 16 نقطة فِيْ 7 مباريات بفارق نقطتين عَنّْ “وصيف” الدحيل.

أنظر أيضا

هل ينتقل سالم الدوسري إلَّى الشباب

سجل مهاجم الاهلي السابق 3 اهداف مع الفريق الكروي الاول للنادي العربي فِيْ الجولات السبع الاخيرة.

ويتوقف الدوري القطري بعد انتهاء اليوم السابع من مبارياته مساء اليوم الأربعاء ولن يعود إلا بعد مونديال 2022 الذي سيقام فِيْ الدوحة فِيْ شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.