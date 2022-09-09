رسميا| من الهلال.. تعرف على أفضل لاعب فِيْ مباراة الزمالك

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ الفوز بلقب كأس سوبر لوسيل، على حساب شقيقه المصري الزمالك، بعد فوزه بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل بين الفريقين، بهدف لنفسه.

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تمكن الهلال من اختراق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يدرك الزمالك المصري التعادل لأحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم استمر التعادل حتى الدقيقة 90.

رسميا | من الهلال .. لقاء رجل المباراة الزمالك

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عَنّْ تنظيم مونديال قطر 2022، فوز النجم عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال المصري بجائزة رجل الزمالك المصري فِيْ المباراة.

استطاع عبدالله المعيوف أن يقود الهلال إلَّى لقب كأس لوسيل السوبر بعد تألقه بركلات الترجيح.

يعيش عبد الله المعيوف أفضل أيامه الفنية مع الهلال، حيث خرج بثلاث شباك نظيفة من 3 مباريات خاضها فِيْ دوري “روشن” السعودي، مما دفع المجتمع الرياضي للمطالبة بإعادته. -أخضر قبل مونديال 2022.