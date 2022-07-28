رسميا مَوعِد تحميل FIFA 23 وأهم المميزات والاضافات الجديدة فِيْ اللعبة

فِيْفا 23، حيث أعلنت EA SPORT رسميًا عن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة، وسيكون 30 سبتمبر من هذا العام، بعد شهرين، وستكون متاحة فِيْ هذا التاريخ لأجهزة PlayStation و Xbox و PS5، وستكون متاحة. أحدث نسخة من التحالف بين FIFA و EA، حيث تم الإعلان عن الفصل الرسمي بين الشركتين منذ بعض الوقت، وبعد هذه النسخة من اللعبة، أعلنت EA SPORT أيضًا عن إطلاق لعبتها، خاصة اعتبارًا من عام 2024، مما يخلق منافسًا جديدًا. فِيْ عالم ألعاب كرة القدم وتم إضافة العديد من الميزات الجديدة داخل لعبة FIFA 23، بما فِيْ ذلك إضافة فرق كرة القدم النسائية وكأس العالم، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

يضيف رسميًا كأس العالم فِيْ FIFA 23

أعلنت EA رسميًا عن إضافة وضع كأس العالم ضمن الإصدار الجديد من اللعبة. يتزامن ذلك مع انطلاق مونديال قطر بعد أقل من شهر من تاريخ إصدار اللعبة، كَمْا تم الإعلان عن إصدار نسخة من كأس العالم للسيدات وكأس عالم مخصص فِيْ اللعبة تحت اسم FUT بحيث يمكنك اللعب فِيْ ثلاث بطولات مختلفة فِيْ كأس العالم داخل اللعبة.

اضافة الكرة النسائية فِيْ فِيْفا 23

كأن المفاجأة كانت الإعلان عن نسخة كرة القدم للسيدات داخل اللعبة، وبذلك تصبح أول لعبة كرة قدم تضيفها رسميًا، وستجد جميع بطولات كرة القدم النسائية وكأس العالم جنبًا إلى جنب مع قمصان فرقهم برعاية. . الحقوق والإعلانات المطبوعة عليها

ما الجديد فِيْ FIFA 23

ميزة اللقطات القوية هِيْ تطوير داخل اللعبة لأسلوب التصوير لعمل لقطات فائقة.

تم تطوير تقنية التمرير بطريقة أكثر واقعية، والآن يمكن تمريرها بالظهر أو مشط القدم، مثل تمريرة لوكا مودريتش الشهِيْرة.

بالإضافة إلى إضافة قدرات جديدة وأصبح الأمر معتمداً عليّ سواء كان اللاعب يلعب بالقدم اليمنى أو اليسرى.

أضف أساليب دفاع جديدة من خلال الجمع بينها وبين اللعب المرن واللعب الخشن الذي تحتاجه أحيانًا لإبطاء الهجمات.

فِيْ نهاية المقال أوضحنا خبر لعبة فِيْفا 23. ومن اهم المميزات تاريخ التحميل الرسمي للعبة بعد شهرين من الآن.