رسميا| نجم الاتحاد “جاهز” لكلاسيكو النصر.. مفاجأة سارة

تم التأكيد رسميًا على توافر أحد نجوم فريق الاتحاد الكروي الأول لنادي المملكة الكبير أمام النصر.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* نجم الاتحاد جاهز لكلاسيكو نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي علاء سعيد، مشاركة النجم الأنجولي هِيْلدر كوستا من فريق نادي الاتحاد، فِيْ التدريبات “الجماعية” للفريق الأول، مساء الأربعاء.

وأشار سعيد فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن كوستا مشاركة فِيْ تدريب جماعي ؛ جاء ذلك بعد أن تعافى من إصابته.

وكشفت الصحافة الرياضية أن اللاعب الأنجولي مستعد للمشاركة مع العميد فِيْ الفوز “المرتقب” بالكلاسيكو.