رسميا.. نجم النصر إلَّى الطائي لمدة موسم

أعلن نادي الطائي بقيادة تركي الضبعان، صباح اليوم الاثنين، التعاقد مع النجم الشاب مختار علي، لتعزيز صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

انضم مختار علي (23 عاما) إلَّى الطائي من نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة عام.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الطائي، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فِيْديو قصير للاعب، يوجه رسالة لجمهُور “فارس الشمال”، قائلًا “حيك يتم نشره”. “

وكان اللاعب قد جدد عقده مع النصر فِيْ الميركاتو الشتاء الماضي لمدة 3 سنوات، قبل أن تنقله إدارة معمر الموصلي لفريق الطائي.

يشار إلَّى أن مختار علي خاض 11 مباراة مع الطائي فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن وسجل هدفِيْن وصنع هدف واحد.

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