رسميا.. نجم النصر ينتقل إلَّى الطائي على سبيل الإعارة

أعلن نادي النصر، انتقال خليل العبسي، لاعب كرة القدم الأول بالنادي، إلَّى نادي الطائي، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وانتقل العبسي إلَّى الطائي لموسم على سبيل الإعارة وسيعود إلَّى العالمية الموسم المقبل.

أعيد الشاب البالغ من العمر 21 عامًا إلَّى نادي الخلود فِيْ يناير الماضي، بعد عودته من برنامج المنح السعودية فِيْ إسبانيا.

يواصل نادي الطائي دعمه القوي خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، حيث استأجر بالفعل لاعب وسط الشباب جمال باجندوح قبل ساعات، بعد أن أنهى الأخير تعاقده مع الليث.