أعلن الكابتن سلطان البيشي، نجم الهلال السابق، اعتزاله كرة القدم رسمياً، بعد مشوار رائع مع الساحرة المستديرة.

سلطان البيشي، المولود فِيْ 28 يناير 1990 فِيْ السعودية، لعب فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن للمنتخب السعودي والهلال.

بدأ حياته المهنية مع الهلال فِيْ عام 2008 وغادر فِيْ عام 2016. وخلال تلك الفترة تم إعارته من قبل القائد لنادي الرائد فِيْ عام 2015 وانتقل إلَّى الفِيْصلي فِيْ عام 2016. فِيْ أوائل عام 2022، انتقل إلَّى نادي الخليج ثم العصير . مع نادي الأنوار.

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فِيْ عام 2022، انتقل إلَّى نادي الجبيل، ومثل المنتخب السعودي لكرة القدم فِيْ كأس آسيا للشباب 2008، ومثل المنتخب السعودي فِيْ كأس الخليج الحادي والعشرين.

وقرر نادي بيشة الناشط فِيْ دوري الدرجة الثانية السعودي، تعيين النقيب سلطان البيشي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم.

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