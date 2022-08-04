رسميا.. نجم الوحدة والباطن السابق ينتقل إلَّى جوفِيْنتود البرازيلي

أعلن نادي يوفنتود البرازيلي التعاقد الرسمي مع البرازيلي ريناتو شافِيْز المدافع السابق عَنّْ نادي الوحدة والباطين والوحدة.

انضم شافِيْز إلَّى نادي الوحدة، مطلع موسم 2022/2022، لمدة موسمين، قبل أن ينتقل فِيْ بداية موسم 2022-2022، إلَّى نادي الباطن بصفقة انتقال مجانية.

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اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لعب 58 مباراة مع الوحدة فِيْ جميع المسابقات، وسجل 5 أهداف، فِيْما لعب 55 مباراة مع الباطن، وسجل 3 أهداف فقط.

لعب شافِيْز سابقًا لنادي كورينثيانز البرازيلي والبرازيلي فلومينينسي والمنتخب البرازيلي بونتي بريتا.