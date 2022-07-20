رسميا وبالتاريخ| تعرف على “وديات” النصر استعدادا لموسم 2022-2023

أعلن نادي النصر أول “أصدقاء” لفرق كرة القدم، خارج ملعب ماريبا فِيْ إسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ حيث استأجر المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

اقرأ أيضا

النصر يحارب الحمد الله والبلوي ويعفو عَنّْ رئيس الاتحاد. 4 طلبات رسمية

محامي حمدالله يستغل “التغيير” المفاجئ فِيْ مصير قضية الانتصار والوحدة

نجم الهلال “يخفض” زعيمه … ويعلنه النصر بطل الدوري وآسيا

بالإضافة إلَّى جارسيا، تضمنت الإدارة العالمية الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بشكل فضفاض.

* مباريات النصر الودية استعدادا لموسم 2022-2023

وكشف النصر فِيْ بيان رسمي، مساء الأربعاء، أن الفريق الأول لكرة القدم خاض 4 مباريات ودية ضد منتخبات إسبانية، خارج ملعب ماريبا. هذا ما يلي

– المباراة الأولى 29/7/2022 النصر – لاس بالماس.

– المباراة الثانية 1/8/2022 فوز – ريال سرقسطة.

– المباراة الثالثة 05/08/2022 .. فوز – ملقة.

– المباراة الرابعة 11/8/2022 .. فوز – قادش.

انظر أيضا |

نجم بورتو .. آخر العروض “المتوقعة” من الأهلي فِيْ الدوري الأصفر

فِيْكتوريا تنتظر المغادرة الرسمية من منزلي … و “توافق” على استبدالها

الجدير بالذكر أن نادي النصر أعلن عَنّْ قائمة من 30 لاعبا، سيغادرون مع وفد الفريق الأول لكرة القدم، غدا الأربعاء، إلَّى ماريبا.