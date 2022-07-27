رسميًا.. أسوان يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي أسوان أنه وقع عقده الخامس في فترة الانتقالات الصيفية، اليوم الأربعاء، لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

تمكن مسئولو نادي أسوان من التعاقد مع لاعب الوسط يوسف أحمد حسن، في إطار استعدادات زهرة الجنوب للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

يوسف أحمد حسن يبلغ من العمر 23 عامًا ولعب في أندية شباب الزمالك ووادي دجلة واتحاد الإسكندرية وبورتو السويس.

وتعد هذه الاتفاقية الخامسة بعد أن تمكن النادي من ضم الجابوني مالك إيفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم.

وكان التوقيع الرابع للجناح المغربي أحمد بلحاج لاعب ريال سرقسطة السابق.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي أسوان بقيادة ربيع ياسين يواصل استعداداته للموسم الكروي الجديد بمعسكر القاهرة.