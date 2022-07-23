رسميًا ..أسوان يعلن ضم صفقة إسبانية

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان مساء اليوم السبت عن إدراج اتفاق إسباني لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تعاقد نادي أسوان مع أحمد بلحاج، نادي ريال سرقسطة الإسباني السابق، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، في صفقة انتقال مجانية.

وقع أحمد بلحاج، 24 عاما، عقودا للانتقال إلى أسوان لمدة موسمين.

يلعب أحمد بلحاج في مركز الظهير الأيمن والأيسر، كما أنه يجيد اللعب في مركز الوسط.

وكان بلحاج في صفوف نادي ريال سرقسطة الإسباني قبل أن ينتقل إلى بطل أندورا إنتر كلوب حيث سجل 8 أهداف وصنع 9.

ويتواجد فريق أسوان حاليًا في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا للموسم المقبل.

وكان نادي أسوان قد أعلن عن توقيع الثلاثي مالك إيفونا مهاجم الجابون لمدة موسمين.

كما تعاقد مع الحارس محمد الغندور على سبيل الإعارة من الإنتاج الحربي لموسم واحد، والإطار محمود عبد الحكيم الداخلية لمدة ثلاث سنوات.