رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عن الجهاز المعاون لـ فيتوريا مع منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخراً عن التشكيل الرسمي للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع “فيسبوك” تشكيل الهيئة المساعدة للمنتخب المصري، وكان كالتالي

ارنالدو تيكسيرا (مدرب عام).

سيرجيو بوتيلو (مدرب مساعد).

لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى)

والتر دياز (محلل الأداء ومخطط الحمل) “.

وصل روي فيتوريا إلى مصر، الثلاثاء، لمواصلة عمله التحضيري لقيادة المنتخب المصري الموسم المقبل.

روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في تجنيد روي فيتوريا لتولي التوجيه الفني للمنتخب في الفترة المقبلة.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

وبعد توليه دور المنتخب المصري، سيحصل فيتوريا على 2.4 مليون دولار سنويا بما يعادل 200 ألف دولار شهريا.