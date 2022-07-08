رسميًا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع مدافع الهلال

أعلن نادي الاتفاق السعودي عقده الرسمي مع مدافع الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم، لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادي الاتفاق السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعاقده مع عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول لنادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة.

📰 #الصفقة الفوز بخدمات لاعب الهلال عبدالرحمن العبيد حتى عام 2023 هههههههههههههههه

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– نادي الاتفاق (Ettifaq) 8 يوليو 2022

وأوضح نادي الاتفاق السعودي، أنه وقع عقدا مع عبد الرحمن العبيد، مع عقد يمتد حتى عام 2023، على سبيل الإعارة لمدة عام.

✍️ قبل عبد الرحمن العبيد نظام القرض #الهلال تضمين التغريدة حتى نهاية الموسم ✅#الصفقة ❤️💚 pic.twitter.com/XBV3hlcIWm

– نادي الاتفاق (Ettifaq) 8 يوليو 2022

توج فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي المحترفين بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2022، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة.

على صعيد آخر، نجح الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق في البقاء في دوري المحترفين السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.