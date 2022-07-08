رسميًا..البنزرتي مدربًا للرجاء المغربي

أعلن الرجاء المغربي التعاقد الرسمي للتونسي فوزي البنزرتي لقيادة الفريق للفترة المقبلة خلفا للمدرب السابق رشيد الطاوسي.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الرجاء على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إنه رسمي أهلا وسهلا بمدربنا الجديد فوزي البنزرتي”.

وكان الرجاء المغربي قد قرر إقالة رشيد الطاوسي بعد أن فشل في الفوز بلقب الدوري المغربي، وداعا لبطولة أبطال إفريقيا مع الأهلي في ربع النهائي، وخرج في النهاية من كأس العرش أمام الوداد.

عيّن نادي الرجاء المغربي المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بسبب سيرته الذاتية القوية وخبرته التدريبية الغنية.

كما سبق أن تولى بنزرت تدريب الرجاء في موسم 2013-2014، وتمكن من قيادته إلى نهائي كأس العالم للأندية، وخسر اللقب أمام بايرن ميونيخ، وكان ذلك أول ناد عربي يصل إلى هذه المرحلة في المونديال.