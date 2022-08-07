رسميًا ..الزمالك يخوض دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي وإعفاء الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، أن فريق الزمالك سيخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، ابتداء من الدور التمهيدي لموسم 2022/2023.

الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32.

58 فريقًا يشاركون في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استثناء الفريق الكونغولي تي بي مازيمبي من الدور التمهيدي رغم تطابق النقاط مع فريق الزمالك.

وقرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استثناء 6 أندية من المشاركة في هذا الدور، بحسب نقاط الترتيب لنتائج الأندية في آخر 5 سنوات.

وهذه هي أندية “الأهلي، الوداد، الترجي، الرجاء، ماميلودي صنداونز ومازيمبي.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاثاء المقبل، بدلا من إجرائها غدا الاثنين كما كان مقررا.