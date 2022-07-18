رسميًا.. الزمالك يشكو جالاتا سراي في الفيفا بسبب مصطفى محمد

أكد المنفذ الإعلامي أحمد جمال أن إدارة القلعة البيضاء ستتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد نادي غلطة سراي التركي.

وأوضح جمال، عبر قناة الزمالك، أن غلطة سراي أرسل للزمالك قيمة أعمال مصطفى محمد، تقدر بـ 4 ملايين دولار.

وأشار إلى أن المبلغ تم تحويله لحساب نادي الزمالك ناقص 200 ألف دولار.

وأكد أن المستشار مرتضى منصور قرر رفع شكوى رسمية ضد النادي التركي في الفيفا حفاظا على حقوق الزمالك.

من ناحية أخرى كشف رشيد بن شرقي شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال شقيق بن شرقي في تصريح صحفي “أشرف بن شرقي لديه عدة عروض يتم مناقشتها خلال الفترة الحالية لاختيار الأفضل منها”.

وتحدث عن سبب رحيله عن الزمالك قائلاً “أشرف يريد أن يخوض تجربة جديدة، وهو مغرم بنادي الزمالك وجمهوره، والمال ليس سبب الرحيل”.

وعن وجود عرض من الأهلي قال “هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي في السوق الصيفي”.

وعن موعد رحيل اللاعب، قال “سيلعب اللاعب نهائي الكأس مع الزمالك، وحتى الآن لا يعرف ما إذا كانت النهائي، لأن الأمور غير واضحة”.

واصل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على غزل المحلة مساء السبت بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بن شرقي.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 57 في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

يلتقي الزمالك مع الأهلي الساعة 9 مساء الخميس المقبل 21 يوليو في نهائي كأس مصر 2022/2022.