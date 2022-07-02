رسميًا.. النصر الإماراتي يضم لوكاس ألفيس

تمكنت إدارة نادي النصر الإماراتي من إبرام صفقة برازيلية لدعم الفريق الكروي الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن مجلس إدارة نادي النصر الإماراتي، عبر الحساب الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، تعاقده مع البرازيلي لوكاس ألفيس، 29، مدافع فريق كرة القدم الأول لنادي باس لمياء اليوناني.

✍️ || فريق النصر لكرة القدم يتعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس pic.twitter.com/RQV8yv1LU6

– النصر نادي النصر (ALNasrSC) 2 يوليو 2022

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، ليحتل المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي النصر الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، بتعادل إيجابي بهدفين أمام نظيره الوحدة.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإماراتي في 2 سبتمبر المقبل.