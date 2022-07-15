رسميًا.. حارس الاتحاد السكندري يعلن اعتزاله

أعلن أحمد يحيى حارس مرمى الفريق الكروي الأول لاتحاد الإسكندرية، اعتزاله رسمياً، بعد الأحداث التي وقعت في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب يحيى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “شكرا يا عشاق مصر على الدعم والمساندة”.

وتابع “الحمد لله على كل مجهودك، والله لا يظهر لك شيئًا سيئًا أو سيئًا في حبيبك يارب”.

وختم “بعد أحداث الأمس قررت الاعتزال نهائيا لكرة القدم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعندما يلتقي الله الخصوم”.

سقط أحمد يحيى في نوبة دموع، خلال مواجهة فريقه مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار الدوري المصري الممتاز، الخميس.

يأتي ذلك بعد أن هاجمته جماهير الإسكندرية بعد أن استقبلت شباكه خمسة أهداف.

تعرض الحارس أحمد يحيى لخوف شديد بعد وفاة شقيقه يوم الخميس، ما جعله يبكي.

واختارت جمعية الأندية أحمد يحيى كأفضل لاعب في الجولة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “مع إصراره على لعب المباراة لمساعدة زملائه في الفريق وتحيزه ضد نفسه استجابة لنداء ناديه، كل دعم لحارس مرمى الاتحاد. أحمد يحيى الذي اختير بعرضه كلاعب في الجولة.

ارفع رأسك يا أحمد.