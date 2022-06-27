رسميًا.. ربيع ياسين مديرًا فنيًا لنادي أسوان

أنهى نادي أسوان ملف مدير فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سيتولى إدارته خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

أعلن نادي أسوان، عن تعيين ربيع ياسين، المدرب السابق لمنتخب الشباب المصري، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن يتسلم ربيع ياسين مهامه مع نادي أسوان، ابتداء من الموسم المقبل، بعد أن قررت زهرة الجنوب العودة إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.

نجح فريق أسوان الأول لكرة القدم بقيادة مدربه السابق أحمد مصطفى في التأهل للدوري الممتاز بعد فوزه على ديروط وقبل انتهاء المسابقات.

وانتصروا على ديروط بهدف واحد سجله محمد ناجي جدو، ليرفعوا رصيدهم إلى 62 نقطة في صدارة مجموعتهم.