رسميًا.. رضا شحاته مديرًا فنيًا لنادي الداخلية

أعلن نادي الداخلية الذي صعد حديثًا عن تعيينه رسميًا رضا شحاتة، المدير السابق لنادي الجونة، لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي الداخلية قد تأهل رسمياً للدوري الممتاز الموسم المقبل، لينضم إليه ناديا أسوان وحرس الحدود، ليعود إلى دوري الأضواء والشهرة من جديد.

رضا شحاتة هو أحد المدربين المتميزين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، حيث حقق نتائج باهرة مع فريق الجونة في المواسم الأخيرة.

كان رضا شحاتة من نجوم النادي الأهلي، نشأ في القلعة الحمراء ليحقق الانتصارات والفوز بالبطولات.

أدار فريق الجونة بين عامي 2022 و 2022 وحقق نتائج جيدة مع الفريق ونال ثناء الجميع.

ويأمل شحاتة أن ينجح في تجربته الجديدة مع نادي الداخلية وقيادته في مركز متقدم في جدول الدوري المصري الموسم المقبل.