رسميًا.. روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم للدورة المقبلة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه رسميًا مع روي فيتوريا، بعقد يصل إلى 4 سنوات.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة المنتخب المصري. 4 سنوات “.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أقال المدير الفني الوطني إيهاب جلال، من تدريب الفريق المصري الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، بعد أن قاد الفراعنة في 3 مباريات فقط.