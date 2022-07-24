رسميًا.. طارق حامد ينتقل إلى اتحاد جدة

كشف نادي اتحاد جدة، عن إتمام التعاقد رسميًا مع طارق حامد، لاعب خط وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تمكن من الحصول على خدمات طارق حامد رسميًا بعقد موسمين حتى عام 2024، في انتقال مجاني بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. .

وكانت إدارة نادي الزمالك قد حاولت تجديد عقد طارق حامد، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق معه، حتى يغادر القلعة البيضاء مجانًا.

يشار إلى أن طارق حامد انضم إلى صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم عام 2014، من سموحة، وخاض 284 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى.