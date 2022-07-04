رسميًا.. طرابزون التركي يضم محمود تريزيجيه

أنهى نادي طرابزون سبور التركي، رسميا، التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لنادي أستون فيلا الإنجليزي، ونجم المنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقع نادي طرابزون سبور التركي عقدا مع محمود حسن تريزيجيه يمتد حتى 4 مواسم، براتب سنوي قدره مليون ونصف المليون يورو، حسبما أكدت الصحافة التركية.

انضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه البالغ من العمر 27 عامًا إلى الفريق الأول لفريق إسطنبول باشاك شهير الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه لعب سابقًا في الدوري التركي تحت قيادة قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا صيف 2022.