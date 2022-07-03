رسميًا.. عودة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية لنظام “الذهاب والإياب”

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات إلى نظام (ذهابًا وإيابًا).

قال موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه تقرر رسميًا إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس القارات إلى مباراتين بدلاً من مباراة واحدة في النسخ السابقة من البطولة.

وأضاف “تطبيق نظام الذهاب والإياب يبدأ في نهائي بطولتي إفريقيا، ابتداء من النسخة المقبلة، بعد ثلاث سنوات من خوض المباراة النهائية من مباراة واحدة”.

شهدت النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا أزمة كبيرة بسبب إقامة المباراة النهائية للبطولة القارية بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب الأخير، الأمر الذي تسبب في معارضة إدارة ريد كاسل والملف عدة شكاوى ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تأجيل النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها في يناير وفبراير 2024.

ومن المتوقع أن يعلن كاف رسميا عن قراراته في الساعات القليلة المقبلة.