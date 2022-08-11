رسميًا ..فيفا يعلن تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن تغيير موعد النسخة المقبلة من مونديال قطر 2022.

كان من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وكتب الحساب الرسمي لقناة “بي إن سبورت” القطرية على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تقديم موعد انطلاق مونديال قطر 2022 يومًا ما. لتبدأ في 20 نوفمبر.

وأضاف ستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر.

والجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم أقيمت في نهاية أبريل الماضي، وتتواجد قطر المضيفة في المجموعة الأولى إلى جانب هولندا والسنغال والإكوادور.

وفي سياق آخر سجل التونسي يوسف المساكني الهدف الرسمي الأول على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

سجل يوسف المساكني الهدف الأول على أرض ملعب لوسيل في أول مباراة رسمية تقام في أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.

وسيستضيف ملعب لوسيل لكأس العالم، أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، المباراة النهائية لكأس العالم، بسعة ثمانين ألف متفرج.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

🚨 عاجل | الاتحاد الدولي لكرة القدم تضمين التغريدة يُعلن أن انطلاق مونديال قطر 2022 سيتم تقديمه يومًا ما ليبدأ في 20 نوفمبر المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور ستقام يوم الأحد 20 نوفمبر. pic.twitter.com/ic0J2scJaV

– beIN SPORTS News (beINSPORTSNews) 11 أغسطس 2022