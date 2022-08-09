رسميًا.. كاف يصدم بيراميدز ويؤكد مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الكاف وافق على قراره بشأن أهلية أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم كتابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يبلغه باعتماد قراره بالمشاركة في الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضًا أن قرار تنظيم الفرق في الدوري هو أمر داخلي يخص اتحاد الكرة.

وتضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة بيراميدز والمستقبل في كأس الاتحاد.

كفى يتبنى قرار اتحاد الكرة بشأن أهلية الأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

تلقى اتحاد الكرة كتابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ك” يبلغهم فيه بالموافقة على قرار الاتحاد المشاركة في الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ويؤكد أن قرار استضافة فرق الدوري هو قرار. الشأن الداخلي لاتحاد الكرة. pic.twitter.com/e5NKeoX534

– EFA.eg (EFA) 9 أغسطس 2022

وكان نادي بيراميدز قد طالب بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من الأهلي، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول الدوري حتى الآن.

أجريت بعد ظهر اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، لتحديد مباريات المرحلة التمهيدية والمباراة 32 من البطولة الإفريقية.

منافس الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

وفي قرعة دوري أبطال إفريقيا، واجه الأهلي، الفائز من الرواندا الرواندي، أمام موناستير التونسي، في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.