‏رسميًا.. كاف يعلن إطلاق دوري السوبر الإفريقي

أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الإطلاق الرسمي لدوري السوبر الأفريقي.

وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي إنه يدرك الآن أن هدف الدوري الإفريقي الممتاز هو رفع مستوى كرة القدم في القارة. ستبدأ الاستعدادات للنسخة الأولى من الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وأوضح “نجاح الكرة الأفريقية سيسهم في تطوير اللعبة عالميا”.

من جانبه، قال رئيس الفيفا إنفانتينو “يشرفني أن أساعد الأفارقة على تحسين مستوى كرة القدم في القارة. لقد تمت دراسة الدوري الإفريقي الممتاز من قبل خبراء كرة القدم من جميع أنحاء العالم”.

وتابع “الدوري الإفريقي الممتاز مشروع تاريخي سيحظى بالدعم اللازم ويزيد من فخر الأفارقة”.

الدوري الأفريقي الممتاز هو أحدث مسابقة يتم تنظيمها في القارة السمراء تحت مظلة CAF، وستحقق البطولة الجديدة عوائد اقتصادية كبيرة ستساعد في إضافة المزيد من التنافسية إلى كرة القدم الأفريقية وزيادة موارد الأندية المشاركة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن فشل مشروع الدوري الممتاز في أوروبا فشلاً ذريعاً، لكن دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان علامة فارقة بين المشروعين.