رسميًا.. كاف يعلن تأجيل بطولة أمم إفريقيا إلى يناير 2024

نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم التي كان من المقرر إقامتها العام المقبل في ساحل العاج.

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماعه بالرباط بالمغرب، على تأجيل النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا إلى يناير 2024، بدلا من إقامتها في يونيو ويوليو 2023 كما هو مخطط.

وأكد رئيس CAF موتسيبي، في تصريحات نقلتها بي بي سي، أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2023 ستقام رسميًا في يناير وفبراير 2024.

وأكدت تقارير إعلامية أن سبب تأجيل بطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير 2024، هو هطول الأمطار على ساحل العاج في الصيف، وهو ما يؤثر على البطولة.

الجدير بالذكر أن السنغال هي صاحبة آخر بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الجاري.