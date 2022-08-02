رسميًا.. مدرب جديد يرحل عن الدوري المصري

أعلن نادي المقاولون العرب رحيل المدرب محمد عودة من إدارة الفريق بعد خسارته أمام فيوتشر بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية أن محمد عودة هو الذي قرر ترك تدريب الفريق بعد الهزيمة المستقبلية في بطولة الدوري.

وأوضح أن محمد عودة أعطى كل شيء لنادي المقاولون العرب لكن الحظ لم يبق معه.

وتابع “ندرس حاليًا المدرب الجديد، وهناك العديد من الأسماء المرشحة من أبناء النادي، وسنعلن عن المدرب غدًا”.

وانتصر فريق المستقبل على المقاولون العرب بهدف سجله أحمد عاطف في الدقيقة 11 في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

من بين مباريات اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وحقق المستقبل انتصاره الثالث عشر هذا الموسم بقيادة علي ماهر بعد أن قاد الفريق في 28 مباراة بالدوري.

فاز في 13 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 9 مباريات أخرى. وسجل لاعبو المستقبل 42 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

وبهذا الفوز يرفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري المصري الممتاز.

وقرر المستقبل، تحت إشراف المدرب علي ماهر، التأهل لكأس الاتحاد الأفريقي في النسخة المقبلة، بعد إنهاء الدور الأول بالمركز الرابع. إنه هدف أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.