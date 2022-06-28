رسميًا.. مرتضى منصور يُعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

حسم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل حول مستقبل النجم المغربي أشرف علي الشرقي، أول لاعب كرة قدم في النادي، والذي ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

وقال منصور عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب “أخبرنا أننا نريد تجديد عقده، لكنه أكد لنا أنه يريد الانتقال إلى دولة أخرى”.

وأكد “جلسنا مع بنشرقي أمس وأخبرنا أنه لا يريد الاستمرار في مصر وأنه يريد الانتقال إلى قطر أو تركيا”.

وأضاف “كان من المفترض أن يوقع بنشرقي عقده قبل 31 ديسمبر مع اللجنة السابقة، وتولىنا مسؤولية النادي في 10 مارس”.

وختم “لن نقبل يد بنشرقي للاستمرار مع الزمالك، سنشكره على الوقت الذي كان معنا لأنه جعل الجمهور يفرح وسنحييه”.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك مساء غد الثلاثاء، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز 11 برصيد 26 نقطة.