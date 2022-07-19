رسميًا.. مهاجم مصري ينتقل إلى سيلتا فيجو الإسباني

عيّن نادي سيلتا دي فيجو الإسباني، المهاجم المصري الشاب سيف عشماوي، ليلعب في فريق شباب النادي القادم من نادي ليونسا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية.

ودخل نادي سيلتافيجو في مفاوضات مع المهاجم المصري منذ 3 أشهر بعد أن تابع اللاعب من قبل مدراء النادي الإسباني.

يعتبر سيف عشماوي من المواهب الرائعة في كرة القدم المصرية بقدرات فنية وبدنية عالية تجعله إضافة قوية للمنتخب الإسباني في الفترة المقبلة.

من جهته، أكد سيف عشماوي أن إدارة ناديه السابق ليونسا كانت متعاونة للغاية ولم تضع أي عقبات لإكمال انتقاله.

وأضاف “أنا فخور بالموسمين اللذين أمضاهما مع فريق Lionsa، وأن هذه الفترة أضافت له الكثير كلاعب وجعلته يعتاد على الحياة المهنية ومتطلباتها في مثل هذه السن المبكرة”.

وأضاف سيف عشماوي أنه سينضم إلى فترة الإعداد لفريق شباب سيلتافيجو مطلع سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن سيف عشماوي لعب في البداية لنادي النصر، ثم انتقل إلى المصرية للاتصالات قبل احترافه في الدوري الإسباني.